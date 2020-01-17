Контактов представителей России с госсекретарем США Майком Помпео на предстоящей в Берлине конференции по Ливии не планируется, об этом заявил и.о. замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, он слышал о том, что в Берлин на конференцию прибудет Помпео, но в связи с этим визитом Россия пока не планирует никаких контактов с ним, пишет РИА Новости.

Конференция по урегулированию ситуации в Ливии пройдет в Берлине в предстоящее воскресенье, 19 января. На нее приглашены представители РФ, США, Турции, Египта, ЕС, а также представителей ООН. Свое участие подтвердили глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Накануне СМИ сообщили о том, что на берлинскую конференцию приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Россия внесла весомый вклад в нынешнюю ситуацию в Ливии. Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган предложили ввести в стране режим прекращения огня. Прямые переговоры Хафтара и Сарраджа в Москве прошли именно после этого.

По результатам переговоров лидер ЛНА Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но взял перерыв для обсуждения режима перемирия с главами ливийских племен. Сейчас режим тишины в Ливии действует до сих пор.