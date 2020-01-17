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 МИД РФ рассчитывает на положительный результат берлинской конференции по Ливии

МИД РФ рассчитывает на положительный результат берлинской конференции по Ливии
10:01   17 Января 2020
Россия

Контактов РФ с Помпео на конференции по Ливии не планируется — Рябков

Контактов РФ с Помпео на конференции по Ливии не планируется — Рябков

Контактов представителей России с госсекретарем США Майком Помпео на предстоящей в Берлине конференции по Ливии не планируется, об этом заявил и.о. замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, он слышал о том, что в Берлин на конференцию прибудет Помпео, но в связи с этим визитом Россия пока не планирует никаких контактов с ним, пишет РИА Новости. 

Конференция по урегулированию ситуации в Ливии пройдет в Берлине в предстоящее воскресенье, 19 января. На нее приглашены представители РФ, США, Турции, Египта, ЕС, а также представителей ООН. Свое участие подтвердили глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. 

Накануне СМИ сообщили о том, что на берлинскую конференцию приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 

Контактов РФ с Помпео на конференции по Ливии не планируется — Рябков

 Россия внесла весомый вклад в нынешнюю ситуацию в Ливии. Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган предложили ввести в стране режим прекращения огня. Прямые переговоры Хафтара и Сарраджа в Москве прошли именно после этого. 

По результатам переговоров лидер ЛНА Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но взял перерыв для обсуждения режима перемирия с главами ливийских племен. Сейчас режим тишины в Ливии действует до сих пор.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #ливия #рябков #весь мир #помпео

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