Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил с 60-летним юбилеем Игоря Николаева

Путин поздравил с 60-летним юбилеем Игоря Николаева

Восемь населенных пунктов в Оренбургской области остались без электричества

Восемь населенных пунктов в Оренбургской области остались без электричества
Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку

 Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране

Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране
Механизм разрешения споров с Ираном приведет мир к новой реальности, заявили в МИД РФ

Механизм разрешения споров с Ираном приведет мир к новой реальности, заявили в МИД РФ

 МИД РФ рассчитывает на положительный результат берлинской конференции по Ливии

МИД РФ рассчитывает на положительный результат берлинской конференции по Ливии
Путин поздравил с 60-летним юбилеем Игоря Николаева

Путин поздравил с 60-летним юбилеем Игоря Николаева

Восемь населенных пунктов в Оренбургской области остались без электричества

Восемь населенных пунктов в Оренбургской области остались без электричества
Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку

 Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране

Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране
Механизм разрешения споров с Ираном приведет мир к новой реальности, заявили в МИД РФ

Механизм разрешения споров с Ираном приведет мир к новой реальности, заявили в МИД РФ

 МИД РФ рассчитывает на положительный результат берлинской конференции по Ливии

МИД РФ рассчитывает на положительный результат берлинской конференции по Ливии
9:57   17 Января 2020
Весь мир

МИД РФ рассчитывает на положительный результат берлинской конференции по Ливии

МИД РФ рассчитывает на положительный результат берлинской конференции по Ливии

Берлинская конференция по ливийскому мирному урегулированию может стать успешной, заявил в пятницу заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, важно продолжать координировать усилия ведущих игроков.

Напомним, 12 января 2020 года в Ливии был установлен режим прекращения огня, соглашение о котором стороны конфликта подписали пори посредничестве России. 13 января в Москве прошли первые переговоры конфликтующих сторон.

Конференция в Берлине по ливийскому мирному урегулированию назначена на воскресенье, 19 января.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #ливия #рябков #мид рф #весь мир #урегулирование #мирный процесс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...