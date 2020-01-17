МИД РФ рассчитывает на положительный результат берлинской конференции по Ливии

Берлинская конференция по ливийскому мирному урегулированию может стать успешной, заявил в пятницу заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, важно продолжать координировать усилия ведущих игроков.

Напомним, 12 января 2020 года в Ливии был установлен режим прекращения огня, соглашение о котором стороны конфликта подписали пори посредничестве России. 13 января в Москве прошли первые переговоры конфликтующих сторон.

Конференция в Берлине по ливийскому мирному урегулированию назначена на воскресенье, 19 января.