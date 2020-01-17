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9:45   17 Января 2020
Россия

Семь рейсов задерживаются в Симферополе из-за плохих погодных условий

Семь рейсов задерживаются в Симферополе из-за плохих погодных условий

Семь рейсов задерживаются в Симферополе из-за плохих погодных условий, сообщает пресс-служба аэропорта. Причиной задержки  стал сильный туман. 

По данным пресс-службы симферопольского аэропорта, задерживается вылет и прибытие семи самолетов. 

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживается шесть самолетов, на прибытие — десять. 

Синоптики в течение дня обещают изморось, туман и пасмурную погоду. Утром в районе аэропорта было -2 градуса, днем должно потеплеть до +2, поэтому образуется влажность в воздухе. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #аэропорт #общество #симферополь

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