Семь рейсов задерживаются в Симферополе из-за плохих погодных условий, сообщает пресс-служба аэропорта. Причиной задержки стал сильный туман.

По данным пресс-службы симферопольского аэропорта, задерживается вылет и прибытие семи самолетов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживается шесть самолетов, на прибытие — десять.

Синоптики в течение дня обещают изморось, туман и пасмурную погоду. Утром в районе аэропорта было -2 градуса, днем должно потеплеть до +2, поэтому образуется влажность в воздухе.