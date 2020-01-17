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9:28   17 Января 2020
Россия

Московский ПФС-банк лишился лицензии ЦБ РФ

Московский ПФС-банк лишился лицензии ЦБ РФ

Московский ПФС-банк лишился лицензии ЦБ РФ, об этом сообщает регулятор. По данным ведомства, по итогам третьего квартала 2019 года банк находился на 348-м месте по размеру активов. 

Как сообщает Центробанк, ПФС оставили без лицензии из-за того, что он «в значительной степени» ориентировался на «проведение сомнительных операций» с наличными, а также «сомнительных транзитных операций». Также сотрудников организации заподозрили в нарушении требований законодательства в области борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Банк документально не фиксировал действия, которые подлежат контролю и данные о которых передаются в исполнительный орган. 

Сейчас в ПФС-банке назначили временную администрацию. Выплата страховых вкладов клиентам начнется в январе, банки-агенты выберут на следующей неделе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #цб рф #центробанк россии #лицензия банков

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