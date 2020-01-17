Московский ПФС-банк лишился лицензии ЦБ РФ, об этом сообщает регулятор. По данным ведомства, по итогам третьего квартала 2019 года банк находился на 348-м месте по размеру активов.

Как сообщает Центробанк, ПФС оставили без лицензии из-за того, что он «в значительной степени» ориентировался на «проведение сомнительных операций» с наличными, а также «сомнительных транзитных операций». Также сотрудников организации заподозрили в нарушении требований законодательства в области борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Банк документально не фиксировал действия, которые подлежат контролю и данные о которых передаются в исполнительный орган.

Сейчас в ПФС-банке назначили временную администрацию. Выплата страховых вкладов клиентам начнется в январе, банки-агенты выберут на следующей неделе.