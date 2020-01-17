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9:35   17 Января 2020
Россия

Восемь человек пострадали в Кирове при столкновении двух автобусов

Восемь человек пострадали в Кирове при столкновении двух автобусов

Два автобуса с пассажирами столкнулись ранним утром в пятницу на остановке общественного транспорте в Кирове/, в результате чего пострадали не менее восьми человек.

О происшествии сообщает региональная ГИБДД.

Как говорится в сообщении, водитель автобуса ПАЗ, в котором находилось 20 пассажиров, врезался в другой автобус, стоявший на остановке общественного транспорта, в котором находилось 22 пассажира. ДТП произошло в 07.05.

«В результате ДТП восемь пассажиров обоих транспортных средств получили телесные повреждения», - отметили в ведомстве.

Причина произошедшего в настоящее время выясняется.

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Автор: Александр Люблинский
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