Госдума предлагает льготы для магазинов и ресторанов, устраивающих фудшеринг, то есть бесплатную раздачу продуктов питания с «пограничным» сроком хранения. С такой инициативой выступил депутат от «Справедливой России» Олег Николаев.

По словам Николаева, он разработал законопроект о том, чтобы в России регулировалась деятельность фудшеринга, а магазины и кафе получали льготы, раздавая еду бесплатно. Свою инициативу он в ближайшее время направит в правительство РФ, чтобы получить официальный отзыв и затем внести в Госдуму на рассмотрение.

Идея депутата заключается в том, что нужно отменить НДС на те продукты, которыми поделятся с нуждающимися. Сейчас организации не платят НДС при утилизации продуктов.

Как отмечает Олег Николаев, в европейских странах активисты и волонтеры забирают пригодную к употреблению выпечку, овощи, фрукты, молоко и другие продукты, а затем увозят нуждающимся людям.

«Это даст возможность с минимальными затратами решить сразу несколько актуальных задач, стоящих перед государством: улучшить экологическую ситуацию, снизить социальную напряженность в обществе, а также вовлечь и стимулировать производителей и розничные сети участвовать в благотворительной деятельности», — передает слова Николаева «Парламентская газета».

Автор инициативы отмечает, что отзывы на законопроект уже дали в Минсельхозе, Минэкономразвития и Минпромторге, где идею о фудшеринге поддержали, выступили против пока лишь в министерстве финансов. Николаев говорит, что 10 процентов продуктов рестораны и магазины отправляют на свалку.

Идею фудшеринга поддержал первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, который заявил, что нужно снизить количество продуктов, которые тоннами вывозятся на свалки.