Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума предлагает льготы для магазинов и ресторанов, устраивающих фудшеринг

Госдума предлагает льготы для магазинов и ресторанов, устраивающих фудшеринг

 Вице-спикер Госдумы РФ Тимофеева рассказала о сильных сторонах Мишустина

Вице-спикер Госдумы РФ Тимофеева рассказала о сильных сторонах Мишустина
Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране

Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране

 Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ
Власти Ирана заявили, что страна отреагирует на все необоснованные и агрессивные действия

Власти Ирана заявили, что страна отреагирует на все необоснованные и агрессивные действия

 Спустя неделю после атаки Ирана на военную базу США медики выявили еще 11 раненых солдат

Спустя неделю после атаки Ирана на военную базу США медики выявили еще 11 раненых солдат
Госдума предлагает льготы для магазинов и ресторанов, устраивающих фудшеринг

Госдума предлагает льготы для магазинов и ресторанов, устраивающих фудшеринг

 Вице-спикер Госдумы РФ Тимофеева рассказала о сильных сторонах Мишустина

Вице-спикер Госдумы РФ Тимофеева рассказала о сильных сторонах Мишустина
Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране

Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране

 Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ
Власти Ирана заявили, что страна отреагирует на все необоснованные и агрессивные действия

Власти Ирана заявили, что страна отреагирует на все необоснованные и агрессивные действия

 Спустя неделю после атаки Ирана на военную базу США медики выявили еще 11 раненых солдат

Спустя неделю после атаки Ирана на военную базу США медики выявили еще 11 раненых солдат
9:08   17 Января 2020
Россия

Госдума предлагает льготы для магазинов и ресторанов, устраивающих фудшеринг

Госдума предлагает льготы для магазинов и ресторанов, устраивающих фудшеринг

Госдума предлагает льготы для магазинов и ресторанов, устраивающих фудшеринг, то есть бесплатную раздачу продуктов питания с «пограничным» сроком хранения. С такой инициативой выступил депутат от «Справедливой России» Олег Николаев.

По словам Николаева, он разработал законопроект о том, чтобы в России регулировалась деятельность фудшеринга, а магазины и кафе получали льготы, раздавая еду бесплатно. Свою инициативу он в ближайшее время направит в правительство РФ, чтобы получить официальный отзыв и затем внести в Госдуму на рассмотрение.

Идея депутата заключается в том, что нужно отменить НДС на те продукты, которыми поделятся с нуждающимися. Сейчас организации не платят НДС при утилизации продуктов. 

Госдума предлагает льготы для магазинов и ресторанов, устраивающих фудшеринг

Как отмечает Олег Николаев, в европейских странах активисты и волонтеры забирают пригодную к употреблению выпечку, овощи, фрукты, молоко и другие продукты, а затем увозят нуждающимся людям. 

«Это даст возможность с минимальными затратами решить сразу несколько актуальных задач, стоящих перед государством: улучшить экологическую ситуацию, снизить социальную напряженность в обществе, а также вовлечь и стимулировать производителей и розничные сети участвовать в благотворительной деятельности», — передает слова Николаева «Парламентская газета»

Госдума предлагает льготы для магазинов и ресторанов, устраивающих фудшеринг

Автор инициативы отмечает, что отзывы на законопроект уже дали в Минсельхозе, Минэкономразвития и Минпромторге, где идею о фудшеринге поддержали, выступили против пока лишь в министерстве финансов. Николаев говорит, что 10 процентов продуктов рестораны и магазины отправляют на свалку.

Идею фудшеринга поддержал первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, который заявил, что нужно снизить количество продуктов, которые тоннами вывозятся на свалки. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...