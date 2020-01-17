Власти Ирана заявили, что страна отреагирует на все необоснованные и агрессивные действия

Конфликты на Ближнем Востоке закончатся с уходом США, об этом заявил начальник Генштаба ВС Ирана бригадный генерал Мохаммад Багери. По его словам, Иран незамедлительно отреагирует на все необоснованные и агрессивные действия в его сторону.

Мохаммад Багери провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром. В ходе общения глава Генштаба ВС Ирана заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было трусливым, бесчеловечным и аморальным актом со стороны США, действия которых противоречат всем международным и правовым нормам. Багери подчеркнул, что если Вашингтон продолжит проявлять свою злобность, то они получат более жесткий ответ.

Кроме того, иранский военачальник Мохамад Багери отметил, что Тегеран проявил решительную волю для защиты своих прав, совершив ракетную атаку по американской военной базе «Айн-аль-Асад».

Как отметил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, предотвращение напряженности в регионе является неотложной задачей для всех стран Ближнего Востока. Также турецкий министр заявил, что после акта террора в отношении генерала Касема Сулеймани на территории региона произошли «последовательные и чувствительные инциденты».

3 января 2020 года армия США по личному приказу президента страны Дональда Трампа убила важного иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на это Иран начал операцию «Мученик Сулеймани» и ударил по американским авиабазам в Ираке.

Многие политики и эксперты считают, что на Ближнем Востоке станет гораздо спокойнее, если США покинут регион.