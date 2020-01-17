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8:20   17 Января 2020
Ближнее зарубежье

Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране

Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране

Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране, чтобы вести расследование. Об этом заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

В интервью телеканалу CNN Пристайко заявил, что Киев хочет иметь на территории страны бортовые самописцы со сбитого самолета, так как у Украины есть право вести расследование. По словам министра иностранных дел, сейчас Украина и Иран эффективно сотрудничают на тему сбитого самолета, и в случае, если если Киеву не удастся добиться расшифровки данных с бортовых самописцев на своей территории, страна займется их изучением, прибегнув к иностранной помощи.

Киев заявил о желании получить черные ящики с украинского «Боинга», сбитого в Иране

8 января самолет «Боинг 737-800» «Международных линий Украины» вылетел из Тегерана в Киев, но потерпел крушение через восемь минут после взлета, рухнув с высоты 2,4 километра. На борту находилось 176 человек, все они погибли. 11 января военные Ирана заявили, что сбили украинский гражданский самолет случайно, повлиял человеческий фактор: воздушное судно пролетало около военного объекта Ирана, и его приняли за «вражескую цель», а именно — за крылатую ракету. 

Власти Ирана заявили, что ожидали атаки со стороны США, из-за этого системы противовоздушной обороны страны были в полной боевой готовности. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет Украины.

3 января военные США убили иранского генерала Касема Сулеймани, в ответ на это Иран ударил по военным базам США в Ираке. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #украина #иран #политика #боинг #весь мир

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