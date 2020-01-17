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 Спустя неделю после атаки Ирана на военную базу США медики выявили еще 11 раненых солдат

Спустя неделю после атаки Ирана на военную базу США медики выявили еще 11 раненых солдат
7:56   17 Января 2020
Весь мир

Спустя неделю после атаки Ирана на военную базу США медики выявили еще 11 раненых солдат

Спустя неделю после атаки Ирана на военную базу США медики выявили еще 11 раненых солдат

Еще одиннадцать солдат США пострадали при обстреле Ираном военной базы «Айн аль-Асад». Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на военные источники в США.

Издание Defense One сообщает, что на текущей неделе пострадавшие были доставлены в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения черепно-мозговых травм и дальнейшего обследования.

Накануне командование США в Ираке признало, что часть солдат проходили лечение из-за сотрясения мозга. При этом источник поясняет, что военные, которые находились около взрыва, проходят обследование на черепно-мозговые травмы в качестве стандартной процедуры и по необходимости будут транспортированы для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Defense One со ссылкой на другой высокопоставленный источник в Минобороны США сообщает, что через неделю после атаки некоторые из военных жаловались на симптомы сотрясения мозга.

8 января военная база США «Айн аль-Асад» в Ираке подверглась мощному ракетному обстрелу. Позже выяснилось, что нападение стало ответом Корпуса стражей исламской революции на убийство генерала Касема Сулеймани, которое произошло в ночь на 3 января.

После удара Иран заявил о 80 погибших и сотнях раненых американцах. ФАН публиковал расследование, в котором доказывал, что США скрывают настоящие потери.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #ирак #сулеймани

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