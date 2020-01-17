Спустя неделю после атаки Ирана на военную базу США медики выявили еще 11 раненых солдат

Еще одиннадцать солдат США пострадали при обстреле Ираном военной базы «Айн аль-Асад». Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на военные источники в США.

Издание Defense One сообщает, что на текущей неделе пострадавшие были доставлены в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения черепно-мозговых травм и дальнейшего обследования.

Накануне командование США в Ираке признало, что часть солдат проходили лечение из-за сотрясения мозга. При этом источник поясняет, что военные, которые находились около взрыва, проходят обследование на черепно-мозговые травмы в качестве стандартной процедуры и по необходимости будут транспортированы для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Defense One со ссылкой на другой высокопоставленный источник в Минобороны США сообщает, что через неделю после атаки некоторые из военных жаловались на симптомы сотрясения мозга.

8 января военная база США «Айн аль-Асад» в Ираке подверглась мощному ракетному обстрелу. Позже выяснилось, что нападение стало ответом Корпуса стражей исламской революции на убийство генерала Касема Сулеймани, которое произошло в ночь на 3 января.

После удара Иран заявил о 80 погибших и сотнях раненых американцах. ФАН публиковал расследование, в котором доказывал, что США скрывают настоящие потери.