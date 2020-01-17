Учения Qader-2020 ВС Египта стали ответом на размещение турецких военных в Ливии

Прошедшие в Египте учения Qader-2020 стали ответом на вмешательство Турции в Ливийский конфликт. Об этом пишет ФАН.

Полковник египетской армии Тамера аль-Рифаи сообщил, что крупнейшие за последнее время военные маневры включали отработку взаимодействия подразделений на суше, в море и в воздушном пространстве. Было отработано вероятное выполнение боевых задач на северном стратегическом направлении. По его словам, ВС Египта переведены на повышенный уровень готовности.

Вместе с американскими танками Abrams и Patton, на вооружении у египетской армии состоит много российского вооружения. Так, на учениях в небе можно было увидеть десятки самолетов МиГ-29М/М2, вертолеты Ка-52 и вооруженные пулеметами Ми-24.

Египетские военные также используют советские БТР-50 и их чехословацкую версию - ОТ-62. Благодаря высокой надежности и отличной маневренности они хорошо зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах, в которых участвовал Египет.

Египет обладает достаточно надежной системой ПВО, состоящей в основном из комплексов российского производства. Их мощь была продемонстрирована во время учений. Также в маневрах участвовали вертолетоносцы, способные перебрасывать войска на большие расстояния.

Египетская армия провела широкомасштабные военные маневры "Qader-2020" на фоне переброски ВС Турции в соседнюю Ливию. pic.twitter.com/262f2ksw95 — Почти Политика (@sovfed_no) January 15, 2020

Каир данными масштабными военными учениями показал, прежде всего Анкаре, что египетская сторона внимательно следит за ситуацией в Ливии и не позволит безнаказанно вмешиваться в затяжной конфликт, который создает напряженность во всем североафриканском регионе.