Поддерживаемые Турцией боевики ПНС Ливии могут выступить против Анкары, заявил Милонов

Турция совершает серьезную ошибку, помогая боевикам главы так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, поскольку в перспективе они могут выступить против Анкары. Об этом заявил в интервью ФАН депутат ГД РФ Виталий Милонов.

Он напомнил, что Турция имела печальный опыт с боевиками ИГ*. По словам Милонова, джихадисты вывозили награбленное в Турцию, продавая местным предпринимателям.

Депутат уверен, что в Ливии наблюдает аналогичная ситуация, однако кроме Анкары там действуют европейские страны, которые поддерживают те группировки, которые им политически лояльны. Милонов отметил, что в будущем может повториться ситуация, как и с ИГ*.

По мнению парламентария, международное сообщество должно сейчас внимательно посмотреть на то, что законное правительство Ливии атакуют со всех сторон силы так называемого Правительства национального согласия Ливии, которое давно утратило свою легитимность. Милонов отметил, что данные формирования являются незаконными и поддерживаются Турцией.

Депутат отметил, что поддерживающие ПНС боевики являются теми, кто испугался возмездия в Сирии и других странах, но нашли партнеров в лице турецких и европейских политиков.

«Почему-то все забывают, что боевики зачастую выходят из-под контроля, сегодня они сотрудничают, а завтра начнут убивать самих же турок», — подчеркнул Милонов.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.