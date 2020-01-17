Американский госсекретарь Майк Помпео, ранее объявивший о своем участии в берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии, выступит за сохранение режима прекращения огня и вывод иностранных войск. Об этом он рассказал в ходе телефонного брифинга.

По словам госсекретаря США, успешным итогом конференции станет прекращение огня. На вопрос о том, присутствуют ли на территории Ливии американские солдаты, он не ответил.

Помпео прокомментировал отправку Турцией военных для поддержания так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По его словам, иностранное вмешательство лишь усугубляет гуманитарный кризис в этой стране.

США известны мировой общественности своей агрессивной политикой на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что причиной политического кризиса в Ливии стала агрессивная политика Вашингтона - именно американская сторона дестабилизировала ситуацию в стране, где был убит последний легитимный глава государства Муаммар Каддафи. Теперь же Москва исправляет ошибки Вашингтона как в Сирии, так и в Ливии.