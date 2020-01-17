Экс-прокурор Нюрнберга назвал убийство Сулеймани в Ираке нарушением международного права

Распоряжение президента США Дональда Трампа об устранении на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани было аморальным актом и нарушением международного права. Об этом заявил New York Times прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц.

99-летний юрист выступал главным обвинителем от США на Нюрнбергском процессе над руководителями айнзацгрупп - подразделений, занимавшихся уничтожением евреев, цыган, коммунистов и других лиц, недовольных порядками на захваченных нацистской Германией территориях.

В письме NYT Ференц отмечает, что США по распоряжению Трамп убили ключевого военачальника страны, с которой не находится в состоянии войны. Он отметил, что как опытный в данной теме юрист рассматривает данную «аморальную акцию» в качестве явного нарушения международного и национального права.

Ференци заявил, что общественность должна знать правду о том, что устав ООН, Международный уголовный суд и Международный суд ООН были проигнорированы.