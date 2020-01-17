США дали три месяца на завершение сделок, попадающих под санкции против Ирана

Американские власти предоставили 90 дней на завершение сделок с компаниями, попадающими под действие новых санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

На прошлой неделе Вашингтон объявил об ужесточении санкций против Тегерана. В частности, президент США подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с рядом секторов экономики Ирана, в число которых входит строительство, горное дело и текстильная промышленность.

В сообщении американского министерства финансов говорится, что у участников операций, которые могут подпасть под санкции, есть период в 90 дней, чтобы свернуть сделки, не подпадая в течение данного периода под действие санкций. Данный период истекает 9 апреля 2020 года.

Решение об ужесточении ограничительных мер Вашингтон принял в связи с ракетным ударом, нанесенным в ночь на 8 января Тегераном по двум американским базам в Ираке. Действия Ирана стали ответом на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.