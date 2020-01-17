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США дали три месяца на завершение сделок, попадающих под санкции против Ирана

Вице-спикер Госдумы РФ Тимофеева рассказала о сильных сторонах Мишустина

Вице-спикер Госдумы РФ Тимофеева рассказала о сильных сторонах Мишустина

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Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

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Экс-прокурор Нюрнберга назвал убийство Сулеймани в Ираке нарушением международного права

Экс-прокурор Нюрнберга назвал убийство Сулеймани в Ираке нарушением международного права

США дали три месяца на завершение сделок, попадающих под санкции против Ирана

США дали три месяца на завершение сделок, попадающих под санкции против Ирана

4:01   17 Января 2020
Весь мир

США дали три месяца на завершение сделок, попадающих под санкции против Ирана

США дали три месяца на завершение сделок, попадающих под санкции против Ирана

Американские власти предоставили 90 дней на завершение сделок с компаниями, попадающими под действие новых санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

На прошлой неделе Вашингтон объявил об ужесточении санкций против Тегерана. В частности, президент США подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с рядом секторов экономики Ирана, в число которых входит строительство, горное дело и текстильная промышленность.

В сообщении американского министерства финансов говорится, что у участников операций, которые могут подпасть под санкции, есть период в 90 дней, чтобы свернуть сделки, не подпадая в течение данного периода под действие санкций. Данный период истекает 9 апреля 2020 года.

Решение об ужесточении ограничительных мер Вашингтон принял в связи с ракетным ударом, нанесенным в ночь на 8 января Тегераном по двум американским базам в Ираке. Действия Ирана стали ответом на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

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Автор: Олег Королев
#сша #санкции #иран

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