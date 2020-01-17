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3:24   17 Января 2020
Весь мир

Глава МИД Ирана пообещал привлечь украинских специалистов к расшифровке черных ящиков

Глава МИД Ирана пообещал привлечь украинских специалистов к расшифровке черных ящиков

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с украинским коллегой Вадимом Пристайко ситуацию вокруг сбитого по ошибке под Багдадом «Боинга». Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Зариф и Пристайко обсудили по телефону последствия события, связанных с крушением «Боинга». Отмечается, что он заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших граждан Украины на родину и привлечь украинских специалистов для дешифровки черных ящиков «Боинга».

В свою очередь глава украинского МИД поблагодарил иранского коллегу за сотрудничество по ключевым вопросам.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту «Боинга» находились 176 человек, все они погибли.

После убийства США иранского генерала Касема Сулеймани военные Ирана сбили пассажирский самолет, по ошибке приняв его за американскую крылатую ракету. Тегеран ожидал атаки США, из-за чего системы ПВО были приведены в повышенную боевую готовность.

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Автор: Олег Королев
#украина #иран #боинг

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