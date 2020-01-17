Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе по гражданским объектам в Идлибе

Глава российского Центра по примирению сторон в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения об ударах ВКС РФ по гражданским объектам в Идлибской зоне деэскалации.

По его словам, сообщения не соответствуют действительности. Боренков отметил, что начиная с момента вступления в силу режима прекращения огня, ВКС РФ не осуществляет боевых вылетов.

Режим прекращения огня в в зоне деэскалации Идлиб начал действовать с 14:00 9 января текущего года в соответствии с договоренностями, достигнутыми с Турцией.

Российская военная полиция продолжает патрулировать по нескольким маршрутам сирийско-турецкую границу в провинции Алеппо. Армейская авиация также провела воздушную разведку местности.

Также, за минувший четверг через подконтрольный правительственным силам пункт пропуска Хабит в Алеппо, который действует с 13 января, вышли 82 человека.