Египет назвал решение Турции отправить войска в Ливию опасным

Начало отправки турецкой армии в Ливию является самым опасным решением, которое отрицательно скажется на внутренней ситуации в стране. Об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри.

Шукри сообщил своим коллегам из Италии и Греции, что начало отправки ВС Турции в Ливию является опасным решением, которое несет за собой опасные последствия на внутренней ситуации в стране.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Турция начинает отправку войск в Ливию для оказания военной помощи так называемому Правительству национального согласия, поддерживающему террористов.

Данное решение об отправке войск противоречит резолюции СБ ООН, которая запрещает оказывать военную помощь Ливии. Кроме того, действия Анкары могут негативно сказаться на берлинской конференции по Ливии, которая должна состояться в воскресенье и положить конец вооруженному конфликту. Предполагается, что по итогам конференции будет принято соглашение о формировании единого правительства. Отмечается, что попытки вмешаться во внутренние дела Ливии со стороны иностранных государств будут наказываться санкциями Совбеза ООН.

Египет накануне провел крупнейшие военные учения Qader-2020, в которых были задействованы подразделения сухопутных и военно-морских сил, а также боевая авиация. Данные маневры стали реакцией Каира на действия Анкары в Ливии.