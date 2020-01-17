В Триполи убиты двое сирийских боевиков, выступающих на стороне ПНС Ливии

Двое сирийских наемников в четверг были убиты в центре ливийского Триполи. Об этом сообщает Facebook-аккаунт «Восточные ворота Ливии».

«Честные сыны Триполи убили двух сирийских террористов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наемников ликвидировали в центре ливийской столицы.

В четверг сообщалось, что выступающие на стороне так называемого Правительства национального согласия Ливии занимаются мародерством и убийством мирных жителей как на территории Триполи, так и на других территориях, подконтрольным ПНС. Это настраивает обычных граждан страны против сирийских джихадистов и Турции, которая перебросила их на территорию Ливии.

Турция накануне объявила о переброске собственных войск для оказания поддержки ПНС. Военное вмешательство во внутренние дела Ливии Анкара оправдывает неподтвержденными заявлениями о том, что в стране присутствует российская ЧВК «Вагнера».