Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошим известием командующего Ливийской национальной (ЛНА) армии Халифы Хафтара соблюдать режим прекращения огня.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас провел встречу с Хафтаром, по итогом которой сообщил, что ЛНА готова соблюдать перемирие. Также Хафтар заявил, что примет участие в берлинской конференции по Ливии, которая состоится в воскресенье.

Меркель отметила, что Маас встретился с генералом Хафтаром, и итогом встречи стала хорошая новость о том, что командующий ЛНА готов и далее придерживаться перемирия.

Также канцлер добавила, что на берлинской конференции необходимо добиться того, чтобы в будущем соблюдалось эмбарго на поставки вооружений в Ливию.

Международная конференция по Ливии состоится 19 января. В берлинской конференции будут участвовать представители РФ, Турции, КНР, США, Великобритании, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может ввести войска в Ливию, если получит запрос от так называемого Правительства национального согласия, поддерживающего террористов. По его словам, в Ливии якобы присутствует российская ЧВК «Вагнера», и Турция может последовать этому «примеру». Однако, подобные утверждения безосновательны и свидетельствуют о попытках Эрдогана манипулировать обстановкой в Ливии с помощью информационных фейков о ЧВК «Вагнера».

ФАН также сообщал, что около двух тысяч сирийских боевиков были переброшены в Ливию из Турции. Об их прибытии рассказал взятый ЛНА в плен полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа.

Также агентство выяснило, что 27 декабря в Ливию из Турции прибыли два самолета с военной помощью для террористов ПНС. ФАН провел расследование, результаты которого демонстрируют вмешательство Анкары во внутриливийские дела.

Турция официально объявила о начале переброски турецких войск в Ливию для помощи ПНС 16 января. Таким образом, Анкара не только нарушила резолюцию СБ ООН, но и поставила под угрозу проведения берлинской конференции по Ливии.