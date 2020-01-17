Готовность Хафтара соблюдать перемирие в Ливии является хорошим известием, заявила Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошим известием командующего Ливийской национальной (ЛНА) армии Халифы Хафтара соблюдать режим прекращения огня.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас провел встречу с Хафтаром, по итогом которой сообщил, что ЛНА готова соблюдать перемирие. Также Хафтар заявил, что примет участие в берлинской конференции по Ливии, которая состоится в воскресенье.
Меркель отметила, что Маас встретился с генералом Хафтаром, и итогом встречи стала хорошая новость о том, что командующий ЛНА готов и далее придерживаться перемирия.
Также канцлер добавила, что на берлинской конференции необходимо добиться того, чтобы в будущем соблюдалось эмбарго на поставки вооружений в Ливию.
Международная конференция по Ливии состоится 19 января. В берлинской конференции будут участвовать представители РФ, Турции, КНР, США, Великобритании, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может ввести войска в Ливию, если получит запрос от так называемого Правительства национального согласия, поддерживающего террористов. По его словам, в Ливии якобы присутствует российская ЧВК «Вагнера», и Турция может последовать этому «примеру». Однако, подобные утверждения безосновательны и свидетельствуют о попытках Эрдогана манипулировать обстановкой в Ливии с помощью информационных фейков о ЧВК «Вагнера».
ФАН также сообщал, что около двух тысяч сирийских боевиков были переброшены в Ливию из Турции. Об их прибытии рассказал взятый ЛНА в плен полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа.
Также агентство выяснило, что 27 декабря в Ливию из Турции прибыли два самолета с военной помощью для террористов ПНС. ФАН провел расследование, результаты которого демонстрируют вмешательство Анкары во внутриливийские дела.
Турция официально объявила о начале переброски турецких войск в Ливию для помощи ПНС 16 января. Таким образом, Анкара не только нарушила резолюцию СБ ООН, но и поставила под угрозу проведения берлинской конференции по Ливии.