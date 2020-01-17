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Встреча ООН по Ливии в Женеве станет новым этапом после берлинской конференции

Встреча ООН по Ливии в Женеве станет новым этапом после берлинской конференции

 Госсекретарь США примет участие на берлинской конференции по Ливии

Госсекретарь США примет участие на берлинской конференции по Ливии
1:32   17 Января 2020
Весь мир

Встреча ООН по Ливии в Женеве станет новым этапом после берлинской конференции

Встреча ООН по Ливии в Женеве станет новым этапом после берлинской конференции

Специальная миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) проведет в Женеве встречу с представителями противостоящих сторон. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на источники.

По информации газеты, встреча должна состояться 27 января. Она станет следующим после конференции по Ливии в Берлине этапом, которая пройдет 19 января на высоком уровне.

Ранее президент РФ Владимир Путин убедил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ранее Анкара осуществляла переброску террористов с территории Сирии в Ливию.

После встречи лидеры призвали стороны конфликта прекратить боевые действия. Начиная с полночи 12 января, в Ливии действует режим прекращения огня, достигнутый благодаря международному авторитету Путина.

В понедельник в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, инициатором которых стала РФ. Встреча является первым шагом к становлению мира в североафриканской стране.

Берлинская конференция пройдет в воскресенье. В ней будут участвовать представители России, США, Великобритании, Китая, Турции, Египта, Алжира, ОАЭ, а также ООН и Евросоюза. Ожидается, что итогом встречи будет принято соглашение, которое установит в Ливии единое правительство.

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Автор: Олег Королев
#оон #ливия #берлин

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