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Вице-спикер Госдумы РФ Тимофеева рассказала о сильных сторонах Мишустина

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Встреча ООН по Ливии в Женеве станет новым этапом после берлинской конференции

Встреча ООН по Ливии в Женеве станет новым этапом после берлинской конференции

 Госсекретарь США примет участие на берлинской конференции по Ливии

Госсекретарь США примет участие на берлинской конференции по Ливии
1:11   17 Января 2020
Весь мир

Госсекретарь США примет участие на берлинской конференции по Ливии

Госсекретарь США примет участие на берлинской конференции по Ливии

Американский госсекретарь Майк Помпео посетит конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

В документе говорится, что Помпео отправится в Берлин, чтобы посетить международную конференцию по Ливии, организованную Германией и ООН.

Также в заявлении Госдепа США говорится, что после Помпео отправиться в Колумбию, Коста-Рику и Ямайку.

США известны мировому сообществу своей агрессивной политикой на Ближнем Востоке. Ранее эксперты заявили, что политический кризис в Ливии стал также ее следствием. Именно США дестабилизировали ситуацию в стране, когда был убит последний легитимный глава государства Муаммар Каддафи. Теперь же Москва исправляет ошибки Вашингтона в Ливии, как ранее - в Сирии.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган добились введения режима прекращения огня в Ливии. Благодаря их усилиям, в полночь 12 января в Ливии впервые за долгое время начался режим тишины.

Также о враждебных действиях США свидетельствуют провокации Вашингтона против Ирана, где США также хотят повторить «ливийский сценарий». Эксперты отмечают, что Россия вынуждена «зарывать окопы политики США».

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Автор: Олег Королев
#ливия #берлин #помпео

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