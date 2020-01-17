Американский госсекретарь Майк Помпео посетит конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

В документе говорится, что Помпео отправится в Берлин, чтобы посетить международную конференцию по Ливии, организованную Германией и ООН.

Также в заявлении Госдепа США говорится, что после Помпео отправиться в Колумбию, Коста-Рику и Ямайку.

США известны мировому сообществу своей агрессивной политикой на Ближнем Востоке. Ранее эксперты заявили, что политический кризис в Ливии стал также ее следствием. Именно США дестабилизировали ситуацию в стране, когда был убит последний легитимный глава государства Муаммар Каддафи. Теперь же Москва исправляет ошибки Вашингтона в Ливии, как ранее - в Сирии.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган добились введения режима прекращения огня в Ливии. Благодаря их усилиям, в полночь 12 января в Ливии впервые за долгое время начался режим тишины.

Также о враждебных действиях США свидетельствуют провокации Вашингтона против Ирана, где США также хотят повторить «ливийский сценарий». Эксперты отмечают, что Россия вынуждена «зарывать окопы политики США».