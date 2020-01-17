Вице-спикер Госдумы РФ Тимофеева рассказала о сильных сторонах Мишустина
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин акцентирует внимание на тех направлениях, которые способны обеспечить развитие страны на годы вперед. Такое мнение выразила в интервью ФАН вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
По ее словам, смена руководителя правительства приводит к тому, что депутатам ГД придется перестраивать работу - действовать «в разы быстрее и в разы эффективнее». Тимофеева отметила, что главным приоритетом для всех властей является исполнение послания Федеральному собранию и реализация задач прошлых лет, без которых нельзя выполнить текущие.
Вице-спикер ГД отметила, что ей импонирует, что Мишустин является «очень системным» человеком». Она отметила, что премьер в своей речи несколько раз употребил слово масштабирование, и по факту показал его работу на примере налоговой структуры. По ее словам, нынешняя задача Мишустина - это просто другой масштаб.
Тимофеева отметила, что как законодатель, видит совместную работу с Мишустиным над изменением законов, корректировкой бюджета, а также вопросах контроля. По ее словам, важно то, что премьер четко обозначил, что правительство вместе с ГД проконтролирует каждый регион.
«Я могу сказать, что новый премьер — это человек, который мыслит не на год и не на два. Он обращает внимание на такие направления, как цифровизация, современные технологии и системы управления, они способны обеспечить эффективное развитие страны на десятилетия вперед», — заявила вице-спикер ГД.
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