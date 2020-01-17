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0:26   17 Января 2020
Россия

Путин включил Мишустина в состав Совбеза РФ в качестве постоянного члена

Путин включил Мишустина в состав Совбеза РФ в качестве постоянного члена

Российский президент Владимир Путин включил нового российского премьер-министра Михаила Мишустина в состав членов Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тексте указа говорится, что в состав Совета Безопасности РФ вносится изменение. Так, в него в качестве постоянного члена включается председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Добавляется, что президентский указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя. Ранее Путин своим указом ввел должность зампредседателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность экс-премьера Дмитрия Медведева.

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Автор: Олег Королев
#совет безопасности #мишустин

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