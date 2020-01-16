Аббас собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии и Сирии

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики рассказал в четверг, о чем палестинский лидер Махмуд Аббас собирается беседовать при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил Рияд аль-Малики журналистам, на встрече Путина и Аббаса будут обсуждаться двусторонние российско-палестинские отношения, а также развитие ситуации вокруг Ливии и Сирии.

Напомним, еще недавно Турция оказывала помощь ливийскому так называемому Правительству национального единства (ПНС), перебрасывая на подконтрольную ему часть Ливии террористов из Сирии, однако российский президент Владимир Путин убедил своего турецкого коллегу Реджпепа Тайипа Эрдогана перестать поддерживать ПНС. 8 января президенты России и Турции провели переговоры и призвали стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия. С 12 января в Ливии был введен режим прекращения огня, соглашение о котором было достигнуто, благодаря авторитету российского лидера.

13 января стороны ливийского конфликта впервые встретились для переговоров на встрече в Москве, которая была организована российской стороной

16 января глава ливийского ПНС Файез Саррадж отметил, что Россия и Турция в отличие от Европы, которая в течение девяти месяцев на сделала никаких практических и позитивных шагов в отношении событий в его стране, предпринимают реальные шаги для мирного урегулирования Ливии.