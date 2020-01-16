Семеро мирных сирийцев погибли в результате ракетного обстрела Алеппо боевиками

Жертвами ракетного обстрела жилых районов сирийского города Алеппо со стороны террористов стали семь местных жителей, еще 18 человек получили ранения.

Об этом в четверг вечером со ссылкой на информацию, полученную от сотрудника центральной больницы Алеппо сообщает РИА Новости.

«Район Суккари подвергся ракетному обстрелу со стороны террористов, особенно пострадал рынок. На данный момент уже семь погибших, из них один ребенок и четыре женщины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в больницу доставлены 18 человек, получивших ранения в результате обстрела, из них трое в тяжелом состоянии.

Как заявляла ранее Сирийская армия, засевшие на западе провинции Алеппо террористы регулярно наносят удары по густонаселенным районам города Алеппо, убивая десятки мирных жителей, по большей части женщин и детей.

Напомним, 19 декабря САА проводила на юго-востоке провинции Идлиб военную операцию, освободив, по данным генштаба сирийских Вооруженных сил, 40 деревень. При этом командование армии обратилось к мирному населению освобождаемых населенных пунктов с призывом покинуть поселения, за которые идут бои. Для выхода мирных жителей были открыты три гуманитарных коридора – на юге провинции Идлиб у города Хубейт, на востоке Идлиба у города Абу-Духур, и на юге провинции Алеппо у города аль-Хадер. Боевики несколько раз открывали огонь пот гуманитарным коридорам. С полуночи 12 января на юге провинции Идлиб вступило в силу очередное перемирие, однако уже в ночь на четверг, 16 января сирийская армия возобновила военную операцию из-за того, что террористы нарушили режим прекращения огня.