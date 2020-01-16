Зариф заявил, что Европа, отказавшись от ядерной сделки, сдалась США

Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что ФРГ, Великобритания и Франция, которые ранее отказались от оставшейся части ядерной сделки, чтобы избежать возможных новых пошлин США, продали свое достоинство.

По словам Зарифа, европейские страны сдались перед требованиями Вашингтона и отказались от сделки по иранскому мирному атому. Об этом глава МИД Ирана написал в четверг вечером в своем микроблоге Twitter, его слова приводит Федеральное агентство новостей.

Также Зариф сравнил президента США Дональда Трампа с ненасытным школьным хулиганом, добавив, что европейская тройка уступила ему, испугавшись угроз ввести новые пошлины.

«Друзья мои, это безрезультатно. Вы только стимулировали его, — с горечью отметил Зариф. — Если вы хотите продать свое достоинство, пожалуйста. Но не придавайте себе морально-юридический облик. У вас его нет».

Appeasement confirmed. E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid new Trump tariffs. It won't work my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully? If you want to sell your integrity, go ahead. But DO NOT assume high moral/legal ground. YOU DON'T HAVE IT. pic.twitter.com/tePZhN2E4X — Javad Zarif (@JZarif) 16 января 2020 г.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в результате агрессивных действий США, которые в ночь на 3 января ракетным ударом по автоколонне в районе багдадского международного аэропорта убили иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран признал Пентагон террористической организацией и атаковал американские базы, расположенные в Ираке.

В то же время в Ираке, который оказался площадкой, на которой третьи страны выясняют отношения, потребовал от Вашингтона вывести американских военных со своей территории. Власти США на данный момент это требование игнорируют, в связи с чем простые иракцы начали выходить на масовые акции протесты против американского присутствия в своей стране, вернув в употребление старый политический лозунг «янки, гоу хоум».