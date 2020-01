Зариф заявил, что Европа, отказавшись от ядерной сделки, сдалась США

Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что ФРГ, Великобритания и Франция, которые ранее отказались от оставшейся части ядерной сделки, чтобы избежать возможных новых пошлин США, продали свое достоинство.

По словам Зарифа, европейские страны сдались перед требованиями Вашингтона и отказались от сделки по иранскому мирному атому. Об этом глава МИД Ирана написал в четверг вечером в своем микроблоге Twitter, его слова приводит Федеральное агентство новостей.

Также Зариф сравнил президента США Дональда Трампа с ненасытным школьным хулиганом, добавив, что европейская тройка уступила ему, испугавшись угроз ввести новые пошлины.

Appeasement confirmed. E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid new Trump tariffs. It won't work my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully? If you want to sell your integrity, go ahead. But DO NOT assume high moral/legal ground. YOU DON'T HAVE IT. pic.twitter.com/tePZhN2E4X