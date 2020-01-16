Более 30 якутских подростков вступили в ряды «Юнармии»

Районный сбор юнармейцев прошел в поселке Беркакит в республике Якутия в четверг, 16 января.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ, в ходе мероприятия в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» вступили более 30 юных патриотов из числа местных жителей.

Присягу новоиспеченных юнармейцев принимал руководитель отряда «Юнармии» Колесов С.В., он же вручил ребятам заветные значки.

По окончании торжественной церемонии юнармейцы приняли участие в соревнованиях по дартсу, стрельбе из лука, неполной сборке-разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также по снаряжению магазина. А затем юнармейцы собственными силами провели для гостей концерт.

Напомним: с инициативой создать в России детско-юношеское движение патриотического воспитания «Юнармия» в 2015 году к президенту РФ Владимиру Путину обратился министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, целью данного движения должно стать воспитание здоровой, патриотически настроенной молодежи.

В 2016 году «Юнармия» была создана и в том же году прошел первый всероссийский слет членов нового движения.

За прошедшие годы «Юнармия» при поддержке Минобороны открыла по всей стране сотни центров патриотического воспитания для школьников, в которых для ребят военно-патриотические игры, спартакиады и олимпиады, походы по местам боевой славы, вахты памяти и другие мероприятия. Шефство над юнармейскими отрядами берут воинские подразделения, приглашая лучшие из отрядов принять участие в военных парадах

В 2019 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ввел для активистов «Юнармии» знаки отличия.