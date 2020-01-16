Путин внес законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который вводит должность зампредседателя Совета безопасности РФ. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг, 16 января.

Ранее Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на нее бывшего главу правительства Дмитрия Медведева. В указе президента уточняется, что изменения должны быть внесены в федеральный закон «О безопасности».

Накануне Медведев заявил о полной отставке правительства. Это случилось после оглашения президентского послания Федеральному собранию. Новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.