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 Путин внес законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ

Путин внес законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ
Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

 Зеленский снизил призывной возраст до 18 лет

Зеленский снизил призывной возраст до 18 лет

Девять мирных граждан погибли от рук сирийских боевиков, прибывших в Ливию на помощь ПНС

Девять мирных граждан погибли от рук сирийских боевиков, прибывших в Ливию на помощь ПНС

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21:17   16 Января 2020
Россия

Путин внес законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ

Путин внес законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который вводит должность зампредседателя Совета безопасности РФ. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг, 16 января.

Ранее Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на нее бывшего главу правительства Дмитрия Медведева. В указе президента уточняется, что изменения должны быть внесены в федеральный закон «О безопасности».

Накануне Медведев заявил о полной отставке правительства. Это случилось после оглашения президентского послания Федеральному собранию. Новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #совбез

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