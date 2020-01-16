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 Зеленский снизил призывной возраст до 18 лет

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Девять мирных граждан погибли от рук сирийских боевиков, прибывших в Ливию на помощь ПНС

Девять мирных граждан погибли от рук сирийских боевиков, прибывших в Ливию на помощь ПНС

 Миссия ООН в Ливии планирует организовать встречу представителей ЛНА и ПНС в Женеве

Миссия ООН в Ливии планирует организовать встречу представителей ЛНА и ПНС в Женеве
21:14   16 Января 2020
Весь мир

Девять мирных граждан погибли от рук сирийских боевиков, прибывших в Ливию на помощь ПНС

Девять мирных граждан погибли от рук сирийских боевиков, прибывших в Ливию на помощь ПНС

Воюющие на стороне так называемого Правительства национального согласия Ливии сирийские боевики убили девять человек в Триполи. Об этом сообщил медиа-центр Ливийской национальной армии (ЛНА) в Twitter в четверг, 16 января.

Наемники грабили дома мирных жителей в районе Айн Зара. Когда хозяева домов попытались этому воспрепятствовать, боевики открыли по ним огонь. ЛНА подтвердила преступления террористов ПНС фотографиями, сделанными с беспилотника.

Расстрелявшими мирных жителей боевиками руководят турецкие военные, которые находятся в ливийском городе Айн-Зар, сообщили в ЛНА.

Ранее Эрдоган анонсировал начало переброски регулярной армии Турции в Ливию. Анкара сознательно провоцирует ухудшение ситуации в североафриканской стране, помогая так называемому ПНС в нарушение резолюций ООН. До этого президент Турции оправдывал намерение вторгнуться в Ливию якобы присутствием в стране ЧВК «Вагнер», но эту информацию так никто и не подтвердил.

Напомним, ПНС Ливии появилось после госпереворота 2011 года. Тогда с помощью США был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи. Сейчас так называемое «правительство» полностью контролируется Западом и связано с террористическими группировками.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #пнс

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