Воюющие на стороне так называемого Правительства национального согласия Ливии сирийские боевики убили девять человек в Триполи. Об этом сообщил медиа-центр Ливийской национальной армии (ЛНА) в Twitter в четверг, 16 января.

Наемники грабили дома мирных жителей в районе Айн Зара. Когда хозяева домов попытались этому воспрепятствовать, боевики открыли по ним огонь. ЛНА подтвердила преступления террористов ПНС фотографиями, сделанными с беспилотника.

Расстрелявшими мирных жителей боевиками руководят турецкие военные, которые находятся в ливийском городе Айн-Зар, сообщили в ЛНА.

Ранее Эрдоган анонсировал начало переброски регулярной армии Турции в Ливию. Анкара сознательно провоцирует ухудшение ситуации в североафриканской стране, помогая так называемому ПНС в нарушение резолюций ООН. До этого президент Турции оправдывал намерение вторгнуться в Ливию якобы присутствием в стране ЧВК «Вагнер», но эту информацию так никто и не подтвердил.

Напомним, ПНС Ливии появилось после госпереворота 2011 года. Тогда с помощью США был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи. Сейчас так называемое «правительство» полностью контролируется Западом и связано с террористическими группировками.