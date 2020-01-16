Миссия ООН в Ливии планирует организовать встречу представителей ЛНА и ПНС в Женеве

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) планирует провести в Женеве 27 января встречу с участием командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Об этом пишет газета «Стампа» со ссылкой на источники в четверг, 16 января. Встреча в Женеве станет следующим этапом после конференции по Ливии в Берлине, которая пройдет 19 января.

Россия тем временем стремится содействовать политическому урегулированию конфликта. Именно она инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами. Также в Москве 12 января состоялись прямые переговоры между Хафтаром и Сарраджем.

Напомним, ПНС Ливии появилось после госпереворота 2011 года. Тогда с помощью США был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи. Сейчас так называемое «правительство» полностью контролируется Западом и связано с террористическими группировками.