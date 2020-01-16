Анохин уверен, что Саррадж не задержится у власти из-за провокаций и угроз народу Ливии

Политолог Владимир Анохин считает, что главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаррез Саррадж не задержится у власти из-за провокаций и угроз ливийскому народу. Такое мнение он выразил в беседе с ФАН.

Ранее Анохин обвинил Сарраджа в давлении на главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара переброской двух тысяч сирийских боевиков в Триполи. ПНС продолжит агрессивные выпады в сторону ЛНА, надеясь подорвать переговоры, заявил он.

События минувших суток подтвердили тезисы эксперта. В частности, ПНС заключило шестимесячный контракт с сирийскими оппозиционными боевиками. Каждый из них получит по две тысячи долларов в месяц. Саррадж расплачивается с террористами доходами с добычи нефти — достояния Ливии. При этом за время войны мирное население оказалось за чертой бедности.

Анохин считает это закономерным и логичным последствием незаконного удержания власти ПНС:

«Террористы и бандиты не умеют действовать иначе. Обычные наемники, которых использует ПНС», — отметил эксперт.

Эксперт уверен, что Саррадж сохранит не только агрессивную риторику в отношении главы ЛНА Хафтара, но и продолжит провокации. По словам Анохина, главарь ПНС совершил ошибку, которую уже не исправить. Поэтому Хафтар в ближайшее время установит абсолютную власть в Ливии.

«Скоро это псевдо-правительство взорвется так, что по песку будет тащить собственные кишки», — возмутился эксперт.

Происходящее в Ливии Анохин называет переформатированием общественного сознания. Ключевой рычаг процесса — появление террористов, тем более, оплаченных одной из сторон конфликта. Эксперт уверен, что ливийцы сами не допустят сохранения власти в руках так называемого «правительства».