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20:00   16 Января 2020
Весь мир

Курдские радикалы обстреляли город на севере сирийской провинции Алеппо

Курдские радикалы обстреляли город на севере сирийской провинции Алеппо

Боевики, связанные с «Рабочей партией Курдистана», обстреляли город Азаз на севере провинции Алеппо в Сирии. Об этом сообщает  Baladi News в четверг, 16 января.

Курдские боевики обстрелами провоцируют столкновения на севере Сирии, отмечает ФАН.

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале операции «Источник мира». Она была направлена против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки ИГ*.

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере САР. По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, меморандум позволит защитить суверенитет Сирии.

Эрдоган не раз предупреждал, что Турция возобновит операцию против курдских боевиков, если те не покинут север Сирии.

*ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #курды

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