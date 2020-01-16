Россия и США обсудили в Вене стратегическую стабильность

Россия и Соединенные Штаты провели в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в четверг, 16 января.

Уточняется, что национальные делегации возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и и.о. заместителя госсекретаря США Кристофер Форд.

Ранее переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности прошли в июле минувшего года в Женеве.