Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что ЕСПЧ иногда принимает неправовые решения, что неприемлимо для РФ

Путин заявил, что ЕСПЧ иногда принимает неправовые решения, что неприемлимо для РФ

 Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию

Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию
Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

 Зеленский снизил призывной возраст до 18 лет

Зеленский снизил призывной возраст до 18 лет

Иностранные туристы увидели древнюю Пальмиру после атак террористов

Иностранные туристы увидели древнюю Пальмиру после атак террористов

 Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется после вывода войск США, уверен Багери

Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется после вывода войск США, уверен Багери
Путин заявил, что ЕСПЧ иногда принимает неправовые решения, что неприемлимо для РФ

Путин заявил, что ЕСПЧ иногда принимает неправовые решения, что неприемлимо для РФ

 Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию

Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию
Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

 Зеленский снизил призывной возраст до 18 лет

Зеленский снизил призывной возраст до 18 лет

Иностранные туристы увидели древнюю Пальмиру после атак террористов

Иностранные туристы увидели древнюю Пальмиру после атак террористов

 Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется после вывода войск США, уверен Багери

Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется после вывода войск США, уверен Багери
19:23   16 Января 2020
Ближнее зарубежье

Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

Парламент Украины в ходе заседания в четверг, 16 января, принял решение о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Решение поддержало 348 членов парламента.

Необходимый минимум голосов для принятия решения составлял 226 голоса. Ранее делегация Украины отказалась от участия в ежегодной сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

В сопроводительном документе говорится, что Украина четко придерживается взятых обязательств перед Советом Европы. Работа делегации страны в ПАСЕ является необходимой для выполнения Украиной своих обязательств.

«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — говорится в сообщении.

В апреле 2014 года делегация России была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и события на Украине. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #украина #пасе #делегация #парламент #совет европы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...