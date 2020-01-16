Украина возобновляет работу своей делегации в ПАСЕ

Парламент Украины в ходе заседания в четверг, 16 января, принял решение о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Решение поддержало 348 членов парламента.

Необходимый минимум голосов для принятия решения составлял 226 голоса. Ранее делегация Украины отказалась от участия в ежегодной сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

В сопроводительном документе говорится, что Украина четко придерживается взятых обязательств перед Советом Европы. Работа делегации страны в ПАСЕ является необходимой для выполнения Украиной своих обязательств.

«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — говорится в сообщении.

В апреле 2014 года делегация России была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и события на Украине. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации.