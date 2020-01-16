Путин заявил, что ЕСПЧ иногда принимает неправовые решения, что неприемлимо для РФ

Российский лидер Владимир Путин считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принимает иногда «явно неправовые решения». Это неприемлемо для России. Об этом он заявил встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в четверг, 16 января.

Глава государства считает важным проанализировать ситуацию, связанную с попытками навязать РФ извне те или иные международные нормы. По мнению Путина, «у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны».

«Иногда и тот же Европейский суд. К сожалению, принимает явно неправовые решения», — уверен президент.

При этом Путин подчеркнул, что даже в таких случаях РФ их исполняет.

Накануне президент обратился с посланием Федеральному собранию. Путин, в частности, заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.