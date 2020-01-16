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19:18   16 Января 2020
Россия

Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию

Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию

Задача рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию — собрать предложения, предметно обсудить их, в том числе с представителями общественности. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас. По его словам, российский лидер Владимир Путин не исключил, что в рамках работы группы предложат и другие поправки, помимо ранее озвученных в послании Федеральному собранию.

«Президент не исключил, что могут быть какие-то дополнительные предложения», — сказал Андрей Клишас.

Члены рабочей группы сообщат президенту результаты работы, чтобы потом совместно решить, какие предложения вынесут на обсуждение граждан, а какие внесут непосредственно в парламент для принятия соответствующего закона. Также есть договоренность, что рабочая группа привлечет к работе научные учреждения и экспертное сообщество.

«Президент особо подчеркнул, что недостаточно просто работы юристов над такой задачей, как внесение изменений в Конституцию», — сказал Андрей Клишас.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #конституция

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