Иностранные туристы увидели древнюю Пальмиру после атак террористов

Туристы из разных стран посетили древний город Пальмира в Сирии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Туристическая группа, состоящая из жителей разных стран, посетила Национальный музей Пальмиры, Римский театр, храм Баала и иные достопримечательности. Иностранцы своими глазами увидели чудовищные последствия террористических атак по объектам культурного наследия Сирии.

Турист из США Майкл Флорино заявил, что реставраторы, археологи и международные организации всего мира должны объединиться, чтобы восстановить Пальмиру после террористических ударов.

«Я осуществил мечту, посетив Пальмиру. Но я испытываю большую печаль из-за разрушения памятников этого города, который расположен в самом сердце пустыни и знаменует собой начало цивилизации между востоком и западом», — отметил турист.

Флорино также подчеркнул, что в данный момент в Сирии безопасно, жизни мирного населения ничего не угрожает. Для туриста это было удивительно, ведь Западные СМИ тиражируют совсем иную картину. Он заявил, что на своем канале на YouTube он обязательно выложит ролик из Сирии, чтобы подписчики увидели настоящий облик Пальмиры.