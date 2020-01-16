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18:43   16 Января 2020
Россия

Кудрина не позвали в новый состав правительства РФ

Кудрина не позвали в новый состав правительства РФ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ему не поступало предложений войти в состав нового правительства России.

«Вы знаете, я сейчас взял обязательство перед президентом по Счетной палате. Пока что прошло полтора года, пока, мне кажется, нужно еще в Счетной палате поработать», — отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что те предложения, которые были выдвинуты им на Совете по стратегическому развитию, вошли в перечень поручений президента РФ Владимира Путина. По мнению Кудрина, существенных изменений в составе правительства не произойдет.

Политик также отметил работу нового премьер-министра страны Михаила Мишустина на посту главы ФНС. По словам Кудрина, Мишустин выполнял все задачи, которые на него возлагались.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #кудрин #состав #мишустин #новое правительство

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