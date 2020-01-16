Православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства из-за шутки про Рождество

Активисты православного движения «Сорок сороков» потребовали лишить российского гражданства телеведущего Ивана Урганта. Их оскорбили шутки, прозвучавшие в программе «Вечерний Ургант» 7 января.

Представитель Дмитрия Хрусталева Анна в беседе с телеканалом «360» прокомментировала петицию общественников. По ее словам, люди пишут петиции против артистов от скуки. Ни Хрусталев, ни Иван Ургант не обращают внимания на такие «документы», подчеркнула она.

«Они не понимают, что программа юмористическая. Никто не приходит на программу из церкви», — отметила представитель артиста.

По словам Анны, вся команда «Вечернего Урганта» сейчас в отпуске. И они даже не заметили эту петицию.

Активистов «Сорока сороков» возмутил выпуск, вышедший в Рождество. Речь идет о демонстрации в эфире коллажа, пародирующего икону «Рождество Христово», а также сравнении Иисуса с поросенком. Его позволил себе французский актер Жерар Депардье.

Авторы заявили, что требуют от Первого канала убрать передачу из эфира и наказать ведущих, а также отобрать у Урганта российский паспорт.

Петиция появилась 15 января. Ее поддержали более восьми тысяч человек.