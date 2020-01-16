Глава Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери ждет прекращения распрей на Ближнем Востоке с уходом США. Об этом он заявил в ходе переговоров с турецким министром обороны Хулуси Акаром.

«После ухода США из региона будет устранен корень анархии и всех распрей», — сказал Багери.

По его словам, именно агрессивные действия американской стороны обострили ситуации в регионе. Также Мохаммад Багери назвал трусливым и бесчеловечным решение США убить в Ираке командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

«Убийство было трусливым, бесчеловечным и нарушило все международные нормы», — резюмировал Багери.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб после ракетного удара, нанесенного военно-воздушными силами США, в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. Тегеран ответил Вашингтону атакой американских военных объектов на территории Ирака.