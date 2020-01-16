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 Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется после вывода войск США, уверен Багери

Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется после вывода войск США, уверен Багери
18:47   16 Января 2020
Весь мир

Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется после вывода войск США, уверен Багери

Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется после вывода войск США, уверен Багери

Глава Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери ждет прекращения распрей на Ближнем Востоке с уходом США. Об этом он заявил в ходе переговоров с турецким министром обороны Хулуси Акаром.

«После ухода США из региона будет устранен корень анархии и всех распрей», — сказал Багери.

По его словам, именно агрессивные действия американской стороны обострили ситуации в регионе. Также Мохаммад Багери назвал трусливым и бесчеловечным решение США убить в Ираке командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

«Убийство было трусливым, бесчеловечным и нарушило все международные нормы», — резюмировал Багери.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб после ракетного удара, нанесенного военно-воздушными силами США, в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. Тегеран ответил Вашингтону атакой американских военных объектов на территории Ирака.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #генштаб #ближний восток

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