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18:25   16 Января 2020
Весь мир

Саррадж заявил, что миротворческая роль РФ в Ливии тревожит Европу

Саррадж заявил, что миротворческая роль РФ в Ливии тревожит Европу

Европу встревожила позитивная роль России по урегулированию конфликта в Ливии.Об этом сообщил глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в ходе выступления перед военным и политическим руководством «правительства» в Триполи.

«Он (Саррадж) рассказал о позитивной турецко-российской роли, которая тревожит европейцев, а также о том, что европейские страны сами отдали им эту роль, поскольку на практике в течение девяти месяцев не сделали ничего позитивного в отношении того, что происходит в Ливии», — сообщает пресс-служба главы ПНС.

В Берлине 19 января состоится международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. В конференции примут участие представители России, Турции, Египта, США, а также делегации ООН и ЕС. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава ПНС Ливии Файез Саррадж подтвердили свое участие в мероприятии.

Ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с дипломатической инициативой о прекращении огня в Ливии. Лидеры призвали стороны конфликта сесть за стол переговоров. 13 января в Москве состоялись переговоры делегаций противоборствующих сторон.

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Автор: Роман Самойлов
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