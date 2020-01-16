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18:32   16 Января 2020
Россия

Серуканов высмеял меняющих «от а до я» мнение Навального и ФБК о грядущих переменах в России

Серуканов высмеял меняющих «от а до я» мнение Навального и ФБК о грядущих переменах в России

Ведущие RT Виталий Серуканов, Митя Леонтьев и Мария Бутина провели стрим, где обсудили будущие перемены в стране. Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с очередным посланием к Федеральному собранию, в котором анонсировал существенное увеличение соцподдержки россиян и значительные поправки в Конституцию. В этот же день было объявлено, что правительство РФ уходит в отставку.

Либералы меняют мнение от «а» до «я»

Экс-юрист признанного иноагентом ФБК Виталий Серуканов прокомментировал реакцию на выступление Путина бывших коллег и оппозиции в целом. Он отметил, что либералы не знали, что сказать и то и дело меняли позицию, однако неизменно критиковали президента и будущие изменения.

По мнениям либералов России можно точно судить о позиции Запада, отметил Серуканов. Судя по всему, Запад в полнейшей растерянности.

«Смотрю, что пишет коллективное ФБК с Пархомбюро — абсолютная непонятность, они сейчас плавают в собственной каше, и их мнение меняется от "а" до "я". Люди не знают, за что зацепиться», — заметил Серуканов. По его мнению, оппозиция отчаянно ищет предмет для критики, но не понимает, что и как нужно критиковать.

Присвоили лавры

Митя Леонтьев напомнил, что «Штаб Навального в Петербурге» отреагировал на новость об отставке правительства РФ абсурдным твитом. Позже заметка была удалена. Стоит отметить, что информация о твитте была запущена в Telegram, и позже ее правдивость подвергалась сомнению.

«Очередная победа штаба — правительство РФ ушло в отставку», — гласил удаленный пост.

Серуканов высмеял меняющих «от а до я» мнение Навального и ФБК о грядущих переменах в России

Твит был заменен более сдержанным, который, тем не менее, продвигает тезис Запада о том, что Россия всегда движется в «неправильном» направлении.

Серуканов высмеял меняющих «от а до я» мнение Навального и ФБК о грядущих переменах в России

Желание либералов раскритиковать самые позитивные инициативы вызвало иронию ведущих. Случилось что-то хорошее, но нужно сказать гадость — так оценила поведение оппозиционной тусовки Мария Бутина.

Навальный выдал множество разнообразных, но неизменно негативных твитов, добавил Серуканов. Однако конструктивных предложений основатель ФБК выдать так и не сумел.

«По существу он ничего сказать не может, потому что он понимает, что это правильные перемены. А критиковать-то надо», — объяснил реакцию Навального Серуканов.

Переобулись

Вероятно, либералы забыли о ранее озвученных идеях, перекликающихся с нововведениями Путина, в частности, об ограничении власти президента и передаче парламенту более значительных полномочий. И хотя парламентской республикой, как многие страны Европы и некоторые страны Азии, Россия не станет, оппозиции следует приветствовать грядущие перемены.

Серуканов высмеял меняющих «от а до я» мнение Навального и ФБК о грядущих переменах в России

К примеру, еще в 2011 году отбывающий срок экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский настаивал на реформах, ограничивающих власть президента: России нужно дать больше полномочий парламенту, писал он в предложении Дмитрию Медведеву по фундаментальной политической реформе. Его послание было опубликовано в еженедельнике «Коммерсантъ-Власть».

По оценке экс-главы ЮКОСа, в 1990-х страна нуждалась в «концентрации власти в одних руках». Однако уже в 2000-х эта необходимость исчезла.

«Политический хаос революционных девяностых, со всеми их плюсами и минусами, уступил место традиционной постреволюционной стабильности», — писал он.

В дальнейшем Россия должна была перейти к передаче части президентских полномочий другим институтам.

Дозрели до перемен

Гость стрима RT, депутат «Единой России» с почти 30-летним стажем Евгений Федоров, также считает, что Россия дозрела до перемен, хотя и значительно разошелся с Ходорковским в оценке сроков. По его мнению, россияне были готовы к изменениям с 2014 года, когда в полной мере почувствовали враждебность Запада и расстались с иллюзиями относительно его благих намерений.

Серуканов высмеял меняющих «от а до я» мнение Навального и ФБК о грядущих переменах в России

Современное российское политическое устройство стало итогом нескольких референдумов, проведенных в перестройку, напоминает депутат. Вместе с разнообразными западными «благами» вроде «Макдональдса» россияне получили в довесок внешнее управление. Таковым было решение российского народа, и только он может его отменить.

Федоров поддержал идею всенародного голосования, которое должно вернуть России свободу и независимость. Это еще одна инициатива президента, которая могла бы снискать похвалу либералов за демократичность, но и она вызвала критику.

Впрочем, неудивительно, ведь перемены в итоге означают окончательную потерю влияния Запада. Это доказывает, что истинная цель стран ЕС и США, а также работающих на них российских либералов — не насаждение демократии, а ослабление и деградация России.  

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Автор: Петр Александров
#оппозиция #ходорковский #навальный #федоров #фбк #серуканов

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