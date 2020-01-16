Путин уверен, что статью Конституции об индексации пенсий запомнят все

Российский лидер Владимир Путин согласился с необходимостью разработки мер по усилению популяризации Конституции. Президент считает, что предложение закрепить в главном документе страны обязательную индексацию пенсий «запомнят все».

На встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию к Путину обратился научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. По мнению ученого, в РФ есть недостаток уважения к основному закону страны, в том числе среди молодежи.

Глава государства согласился с Чубарьяном. Он отметил, что рядовой гражданин, «не чувствует связи с Конституцией». Путин считает, что предложение закрепить в Конституции обязательную индексацию пенсий «запомнят все, это будет в голове у каждого».

«Я вас уверяю, так и отношение к Конституции как к закону прямого действия тоже будет меняться», — считает глава государства.

Путин в послании Федеральному собранию предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию. В частности, он заявил, что главный документ страны должен иметь приоритет над международным законодательством.