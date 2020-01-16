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18:15   16 Января 2020
Весь мир

Марин Ле Пен намерена участвовать в выборах президента Франции в 2022 году

Марин Ле Пен намерена участвовать в выборах президента Франции в 2022 году

Глава «Национального объединения» Марин Ле Пен подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году. Политик сообщила об этом в ходе визита в город Нантер.

«Это решение было обдумано и принято. Я готовлюсь к президентским выборам», — заявила Ле Пен.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции политик заявила в октябре прошлого года. Ле Пен отметила, что решить проблемы Франции могут только предложения «Национального объединения», и она готова взять на себя роль президента, если ее поддержат коллеги по партии.

В первом туре президентских выборов в 2017 году Ле Пен получила 21 процент голосов избирателей. Уже во втором туре она проиграла Эмманюэлю Макрону, набрав 33 процента, в то время, как ее оппонент получил 66 процентов голосов избирателей.

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Автор: Роман Самойлов
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