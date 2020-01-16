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18:11   16 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский снизил призывной возраст до 18 лет

Зеленский снизил призывной возраст до 18 лет

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу с 18 лет. Ранее в армию Украины призывали с 20 лет. Документ опубликован на сайте главы государства в четверг, 16 января.

Верхняя планка призывного возраста сохраняется до 27 лет, говорится в указе.

Срок службы составляет полтора года для основного числа призывников. Для тех, у кого есть дипломом о высшем образовании — год.

Весенний призыв в 2020 году будет проходить с апреля по июнь, а осенний с октября по декабрь.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #армия

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