Богданов обсудил с представителем Ливии подготовку к конференции в Берлине
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в четверг, 16 января, встретился с временным поверенным в делах Ливии в Москве. Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства. По его словам, стороны обсудили подготовку к берлинской конференции по урегулированию в Ливии.
Также обменялись мнениями как о складывающейся ситуации в Ливии, так и вокруг североафриканской страны с акцентом на важность успешного проведения в воскресенье, 19 января, в Берлине международной конференции. При этом российская сторона подтвердила необходимость скорейшего урегулирования ливийского кризиса через налаживание инклюзивного межливийского диалога под эгидой ООН.
????????????????16 января спец.представитель @KremlinRussia по Ближнему Востоку и странам Африки М.Л.Богданов принял Временного поверенного в делах Ливии в Москве М.Абу Саеду по его просьбе.????https://t.co/XUT57Xn1e8 pic.twitter.com/c1WVujyhHg— МИД России ???????? (@MID_RF) 16 января 2020 г.