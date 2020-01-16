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18:06   16 Января 2020
Весь мир

Богданов обсудил с представителем Ливии подготовку к конференции в Берлине

Богданов обсудил с представителем Ливии подготовку к конференции в Берлине

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в четверг, 16 января, встретился с временным поверенным в делах Ливии в Москве. Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства. По его словам, стороны обсудили подготовку к берлинской конференции по урегулированию в Ливии.

Также обменялись мнениями как о складывающейся ситуации в Ливии, так и вокруг североафриканской страны с акцентом на важность успешного проведения в воскресенье, 19 января, в Берлине международной конференции. При этом российская сторона подтвердила необходимость скорейшего урегулирования ливийского кризиса через налаживание инклюзивного межливийского диалога под эгидой ООН.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ливия #берлин #мид рф #богданов

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