Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в четверг, 16 января, встретился с временным поверенным в делах Ливии в Москве. Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства. По его словам, стороны обсудили подготовку к берлинской конференции по урегулированию в Ливии.

Также обменялись мнениями как о складывающейся ситуации в Ливии, так и вокруг североафриканской страны с акцентом на важность успешного проведения в воскресенье, 19 января, в Берлине международной конференции. При этом российская сторона подтвердила необходимость скорейшего урегулирования ливийского кризиса через налаживание инклюзивного межливийского диалога под эгидой ООН.