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17:59   16 Января 2020
Россия

Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил современные международные проблемы. В числе главнейших из них – конфликт в Ливии.

«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — сообщает пресс-служба Кремля.

По инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Берлине 19 декабря состоится международная конференция о разрешении конфликта в Ливии. В ней примут участие представители России, Турции, США, Египта, ООН и ЕС. Также на конференции будут присутствовать делегации противоборствующих сторон – командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж.

Ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с дипломатической инициативой о прекращении огня в Ливии. Лидеры призвали стороны конфликта сесть за стол переговоров. 13 января в Москве состоялись переговоры делегаций противоборствующих сторон.

Путину и Эрдогану не только удалось склонить двух непримиримых противников к мирному диалогу. Переговоры в Москве стали важнейшим шагом в мирном урегулировании ливийского конфликта.

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Автор: Роман Самойлов
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