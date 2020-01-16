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 МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии

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Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

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Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

 МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии

МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии
17:48   16 Января 2020
Весь мир

МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии

МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о готовности к соблюдению перемирия в Ливии. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас после встречи с Хафтаром в Бенгази.

По его словам, главнокомандующий ЛНА пообещал соблюдать перемирие несмотря на то, что соглашение о прекращении огня в Москве он не подписал.

Напомним, режим прекращения огня предложили ввести президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Также в Москве 12 января состоялись прямые переговоры между Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Напомним, ПНС Ливии появилось после госпереворота 2011 года. Тогда с помощью США был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи. Сейчас так называемое «правительство» полностью контролируется Западом и связано с террористическими группировками.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #перемирие #хафтар

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