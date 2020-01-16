Трамп назвал торговое соглашение с Китаем одной из величайших заключенных сделок

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter назвал торговое соглашение, подписанное совместно с Китаем, «одной из величайших когда-либо заключенных сделок». Страны подписали соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров в среду, 15 января.

«Она также хороша для Китая и наших долгосрочных отношений. 250 миллиардов долларов вернутся обратно в нашу страну, и у нас сейчас отличная позиция, чтобы начать переговоры по второй фазе. В истории США никогда не было ничего подобного», — подчеркнул Трамп.

Президент отметил, что теперь на очереди USMCA – новое торговое соглашение США, Канады и Мексики.

One of the greatest trade deals ever made! Also good for China and our long term relationship. 250 Billion Dollars will be coming back to our Country, and we are now in a great position for a Phase Two start. There has never been anything like this in U.S. history! USMCA NEXT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020

Подписание соглашения по первой фазе сделки состоялось в среду, 15 января, в Вашингтоне. Документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. По оценке Трампа, объем соглашения превысит 200 миллиардов долларов в 2020 году и будет расти ежегодно.