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17:30   16 Января 2020
Весь мир

Трамп назвал торговое соглашение с Китаем одной из величайших заключенных сделок

Трамп назвал торговое соглашение с Китаем одной из величайших заключенных сделок

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter назвал торговое соглашение, подписанное совместно с Китаем, «одной из величайших когда-либо заключенных сделок». Страны подписали соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров в среду, 15 января.

«Она также хороша для Китая и наших долгосрочных отношений. 250 миллиардов долларов вернутся обратно в нашу страну, и у нас сейчас отличная позиция, чтобы начать переговоры по второй фазе. В истории США никогда не было ничего подобного», — подчеркнул Трамп.

Президент отметил, что теперь на очереди USMCA – новое торговое соглашение США, Канады и Мексики.

Подписание соглашения по первой фазе сделки состоялось в среду, 15 января, в Вашингтоне. Документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. По оценке Трампа, объем соглашения превысит 200 миллиардов долларов в 2020 году и будет расти ежегодно.

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Автор: Роман Самойлов
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