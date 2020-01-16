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Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

 МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии

МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии
17:57   16 Января 2020
Весь мир

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

Военное соглашение с так называемым ПНС Ливии законное, но ЛНА отказалась подписывать документ из-за присутствия Турции. Об этом в интервью арабскому «Спутнику» заявил спикер ливийского парламента Агила Салех. По его словам, Анкара — часть ливийского кризиса, а не одна из сторон решения.

«Наше согласие относительно соглашения о перемирии на прошлой неделе было заключено с правительством Сарраджа с уважением по отношению к России, которая стремится найти решение ливийского кризиса, несмотря на нашу уверенность в том, что террористические группы не будут соблюдать перемирие, и это то, что произошло», — утверждает Агила Салех.

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в комментарии ФАН заявил, что в течение двух дней глава ЛНА Халифа Хафтар не подписывал соглашение, обвинив в этом присутствие Турции, что говорит о нежелании законного правительства североафриканской страны терпеть вмешательство третьих сторон во внутриливийские процессы.

«Но, по всей видимости, Турция намерена и в дальнейшем укреплять свое влияние в этом конфликте, хотя ее особо не приглашали», — сказал Антон Бредихин.

По его словам, официальный запрос на ввод турецких войск в Ливию как войск-миротворцев не поступил, что говорит о дальнейшем диссонансе, в том числе в так называемом ПНС Ливии по части действий Анкары. Спикер ливийского парламента не сказал, что перемирие закончилось, но также Агила Салех негативно отнесся к нарушениям со стороны ПНС, которые привлекли Турцию.

Получается, что Анкара не может выступить гарантом мира в североафриканской стране поскольку поддерживает силы ПНС Ливии. Активное военное участие Анкары и риторика турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает сильное неприятие у ливийского народа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #ливия #парламент #общество

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